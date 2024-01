Maltempo: ancora venti forti al Sud, allerta gialla in 8 regioni

AGI - Ancora venti forti al Sud. Allerta gialla in 8 regioni L'ampia depressione che sta interessando la Penisola domani tenderà a spostarsi dal mar Tirreno verso levante determinando ancora intensi venti dai quadranti occidentali sulle estreme regioni meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende i precedenti.

L'avviso prevede il persistere di venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, su Sicilia e Calabria. Previste forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani allerta gialla in Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo e parte di Sardegna e Emilia-Romagna.

In Sardegna l'avviso di allerta per codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico riguarda le aree di Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Per domani si prevede:

- Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse, con neve dai 900-1200 metri in montagna. Al pomeriggio fenomeni solo su regioni di nord-ovest ed Emilia Romagna, neve ancora dai 900-1000 metri. In serata e in nottata residue precipitazioni su Piemonte, Liguria e rilievi dell'Appennino settentrionale, con neve dai 1100 metri; asciutto altrove con molte nubi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

- Al Centro: Al mattino precipitazioni deboli e sparse sulle regioni Tirreniche e sulle Marche, con cieli coperti. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte ancora precipitazioni diffuse, con neve in Appennino a quote medie. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati di direzione variabile. Mari da poco mossi a molto mossi.

- Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su tutti i settori, intense sulle regioni Tirreniche peninsulari. Al pomeriggio nessun cambiamento previsto. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con piogge e temporali sparsi; neve in Appennino dai 1200-1300 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.