due ragazzini travolti e feriti da una valanga in alto adige

AGI - Due ragazzini di 10 e 11 anni sono stati parzialmente travolti da una valanga a Racines in Alto Adige. L'incidente si è verificato nei pressi di una pista di allenamento. I due, prontamente soccorsi dal Soccorso alpino e dall'elisoccorso, sono stati fortunati perchè hanno riportato ferite giudicate lievi. In quella zona il pericolo valanghe è 'marcato' di grado 3 su una scala che va da 1 a 5. I due giovani stavano sciando fuoripista in un canalone nel comprensorio sciistico nelle vicinanze della pista 'Rinneralm' e dell'impianto 'Enzian'.

Secondo i soccorritori, si sono avventurati senza alcun tipo di attrezzatura fuori dalle piste battute. Grazie alla velocità di intervento dell'elisoccorso e alle prime squadre di intervento del Soccorso Alpino è stato possibile individuare uno dei due ragazzi semisepolto e tramite l'utilizzo delle sonde l'altro completamente sepolto. Entrambi hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati all'ospedale di Vipiteno.