AGI - Epifania all'insegna del maltempo su gran parte d'Italia: per la giornata di oggi la Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per la Toscana e gialla in 13 regioni per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Questa seconda allerta riguarda i restanti settori della Toscana e Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto.

La perturbazione di origine atlantica che ha investito il Centro-Nord si estenderà anche al Sud con piogge intense, temporali e forte vento. Fin dal primo mattino sono previsti venti di burrasca sud-orientali su Puglia centro-meridionale e settori ionici di Basilicata e Calabria settentrionale. Si prevedono, inoltre, venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti occidentali, con locali raffiche di tempesta, su Sardegna, Sicilia occidentale e meridionale e sulla Calabria ionica centro-meridionale, in estensione dalla sera al resto di Sicilia e Calabria. Previste inoltre forti mareggiate lungo le coste esposte.

Questo il bollettino nel dettaglio:



Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Appennino pavese

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento

Sardegna: Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio. Veneto: Piave pedemontano Meteo, le previsioni per sabato 6 gennaio

Le previsioni meteo per il 6 gennaio indicano piogge, freddo e vento per tutto il giorno dell'Epifania su quasi tutta l'Italia. Fin dal mattino molte nubi e tanta pioggia sul Nord-Est e sulle regioni centrali come il Lazio, sulla Sardegna e sulla Sicilia. Nel pomeriggio precipitazioni anche sul resto del sud, specie sulle regioni del basso Tirreno come la Campania. Il tempo invece migliorerà sulle regioni centrali e sul nord ovest. Neve abbondante sulle Alpi ma nevicate possibili anche sulle cime dell'Appennino. Temperature in generale diminuzione a causa di venti molto forti.