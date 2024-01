Covid: allo studio nuovo composto che protegge dall'infezione

AGI - I composti che ostruiscono il "carrello di atterraggio" di una serie di virus dannosi possono proteggere con successo dall'infezione da parte del virus che causa COVID-19, come dimostra uno studio pubblicato oggi e condotto dagli scienziati del Dana-Farber Cancer Institute. Sulla base dei risultati, i ricercatori hanno avviato una sperimentazione clinica sull'uomo di uno di questi composti ottenuto stabilizzando chimicamente un peptide chiave del coronavirus.

Se il composto, chiamato lipopeptide stapled, si rivelasse efficace come spray nasale nello studio, potrebbe essere la base per una nuova modalità farmacologica per prevenire o curare il COVID-19, affermano gli autori dello studio, pubblicato oggi online sulla rivista Comunicazioni sulla natura. Poichè tali composti sventano un meccanismo utilizzato da molti tipi di virus per entrare e infettare le cellule, i lipopeptidi pinzati possono anche essere efficaci contro virus pericolosi e potenzialmente mortali come RSV, Ebola e Nipah, come dimostrano anche gli autori nel loro studio.

"Sebbene i vaccini, gli anticorpi monoclonali e i farmaci a piccole molecole abbiano svolto un ruolo cruciale nel proteggere le persone dall'infezione pericolosa per la vita da COVID-19, rimane una lacuna critica nell'arsenale terapeutico", afferma Loren Walensky, MD, PhD, medico e preside Sperimentatore del programma Linde in biologia chimica del cancro presso il centro per i disturbi del sangue e dei tumori pediatrici di Dana-Farber/Boston. Ha condotto la ricerca con Gregory Bird, PhD, del Dana-Farber e Robert Davey, PhD, del National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) dell'Università di Boston.

"La costante evoluzione del virus e l'emergere di nuove varianti ha notevolmente ridotto l'efficacia degli approcci basati sul sistema immunitario, richiedendo una riformulazione periodica dei vaccini.

Ciò che manca sono agenti ad azione rapida, facili da somministrare e resistenti che possano essere utilizzati prima o dopo l'esposizione al virus per prevenire direttamente l'infezione o ridurre i sintomi. Il nostro studio è un'indicazione incoraggiante del fatto che i lipopeptidi pinzati offrono questo potenziale", ha aggiunto Walensky.

A differenza dei vaccini a mRNA, che sono una forma di terapia immunitaria che fornisce protezione ritardata e richiede anche una somministrazione periodica a causa della mutazione virale e/o del declino dell'immunità, i lipopeptidi pinzati sviluppati dal laboratorio di Walensky agiscono direttamente su SARS-CoV-2, il coronavirus responsabile del COVID-19, interferendo con la sua capacità di infettare le cellule sane.

Poichè questo approccio non utilizza il sistema immunitario come intermediario, è particolarmente promettente per le persone con un sistema immunitario indebolito, a causa della malattia o del trattamento con agenti immunosoppressori, come la chemioterapia. Il laboratorio di Walensky è stato pioniere nello sviluppo e nell'applicazione di peptidi pinzati per quasi 20 anni.

Questi agenti unici sono costituiti da peptidi naturali - un tratto di amminoacidi in una sequenza definita - la cui struttura bioattiva è stabilizzata chimicamente da un "punto metallico" installato e, in questo caso, ulteriormente collegata a un lipide, che si ritiene aiuti a concentrare i punti metallici peptide nel sito dell'infezione virale - la superficie della membrana della cellula altrimenti sana. Il nuovo studio mostra che i lipopeptidi pinzati sono eccezionalmente stabili, resistendo a temperature estreme e condizioni chimiche, una caratteristica importante per la persistenza sia all'interno che all'esterno del corpo. La strategia di progettazione non solo previene la degradazione dei peptidi nell'organismo dopo la somministrazione, ma risolve anche le sfide precedenti legate alla spedizione e allo stoccaggio, come la catena del freddo richiesta per i vaccini COVID-19.