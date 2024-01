Italia nella morsa del freddo. Fine settimana con pioggia e neve

AGI - Una vasta saccatura depressionaria si avvicina al Mediterraneo occidentale e nel corso della giornata di venerdì porterà maltempo sulle regioni del Nord Italia. Piogge e acquazzoni in arrivo anche al Centro, specie sul versante tirrenico, mentre al Sud il tempo sarà più stabile. Neve anche abbondante sulle Alpi con fiocchi fin al di sotto dei 1.000 metri.

Nel giorno dell'Epifania maltempo che interesserà buona parte dell'Italia con piogge e acquazzoni localmente anche intensi, entro sera neve in calo fino a quote medie anche sull'Appennino. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano maltempo anche per Domenica mentre all'inizio della prossima settimana le temperature dovrebbero scendere di qualche grado al di sotto delle medie. Clima più freddo dunque con possibilità entro metà settimana anche di neve a bassa quota sulle regioni del Centro-Nord.

Previsioni meteo per oggi al Nord

Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord ma con molte nuvole anche basse e compatte su coste e pianure. Maggiori schiarite al pomeriggio specie al Nord-Ovest e sui settori alpini. In serata ancora tempo asciutto ma sempre con molte nuvole anche basse.

Al centro

Tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del Centro con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Locali foschie sui settori interni specie tra Umbria e Toscana.

Nuvolosità in aumento dalla serata ma senza fenomeni di rilievo associati.

Al sud e sulle isole

Nubi sparse e schiarite al mattino al Sud con tempo asciutto, salvo deboli piogge su Campania e Calabria. Nessuna variazione tra pomeriggio e sera con tempo asciutto e cieli irregolarmente nuvolosi ovunque. Temperature minime in calo al Centro-Nord e in aumento al Sud, massime in generale rialzo ovunque.

Previsioni meteo per domani al Nord

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con precipitazioni sparse al Nord-Ovest e neve oltre 1000-1200 metri. Al pomeriggio maltempo in estensione a tutto il Nord con neve sulle Alpi fin verso gli 800 metri e a quote medie in Appennino. In serata non sono attese variazioni con maltempo diffuso.

Al centro

Cieli nuvolosi al mattino con qualche pioggia tra Umbria e Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse e locali temporali tra Toscana, Umbria e Marche. Tra la serata e la notte qualche pioggia in arrivo anche sul Lazio.

Al sud e sulle isole

Al mattino piogge sparse sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove. Nessuna variazione attesa al pomeriggio, con nuvolosità in aumento. In serata e in nottata ancora piogge sparse sulla Sardegna e asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime in lieve rialzo al Nord e sulle Isole Maggiori e in calo al Centro-Sud, massime in generale diminuzione ovunque.