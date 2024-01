Weekend con piogge, temporali e neve, temperature in calo

AGI - Nei prossimi giorni correnti umide interesseranno il Mediterraneo portando molte nuvole sull'Italia ma ancora ben poche piogge. Da venerdì, invece, una vasta saccatura depressionaria raggiungerà il Mediterraneo centrale portando un peggioramento prima nel Nord Italia e poi sulle regioni del Centro. Sono attesi fenomeni anche intensi soprattutto su Liguria, Toscana e Triveneto. Neve in arrivo sulle Alpi fin sotto i 1000 metri e localmente a quote collinari al Nord-Ovest.

Nel weekend dell'Epifania il maltempo si sposterà verso il Sud Italia accompagnato anche da un generale calo delle temperature. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, nella prima parte della prossima settimana, mostrano un miglioramento del tempo ma con clima invernale e temperature anche di qualche grado sotto media.

PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD. Al mattino tempo stabile ma con molta nuvolosità, ampi spazi di sereno sulle Alpi. Al pomeriggio ancora addensamenti bassi su Liguria e tra Romagna, Veneto e Friuli, soleggiato altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento con piogge sparse lungo l'arco alpino e neve oltre gli 800-1300 metri.

AL CENTRO. Sia al mattino che al pomeriggio molti addensamenti anche compatti sulle regioni del versante tirrenico con la possibilità di piogge isolate, poco nuvoloso tra Marche e Abruzzo. In serata ancora piogge tra Toscana e Lazio, ampie schiarite sui settori adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE. Al mattino molte nubi in transito con locali piogge sui settori tirrenici. Al pomeriggio tempo per lo più invariato con ampie schiarite sui settori adriatici. In serata piogge lungo i settori tirrenici, asciutto altrove con molte nubi sulla Sardegna e cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Temperature minime e massimi stabili o in lieve rialzo in tutta Italia.

PREVISIONI METEO PER DOMANI AL NORD. Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord ma con molte nuvole anche basse e compatte su coste e pianure. Maggiori schiarite al pomeriggio specie al Nord-Ovest e sui settori alpini. In serata ancora tempo asciutto ma sempre con molte nuvole anche basse.

AL CENTRO. Tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del Centro con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Locali foschie sui settori interni specie tra Umbria e Toscana. Nuvolosità in aumento dalla serata ma senza fenomeni di rilievo associati.

AL SUD E SULLE ISOLE. Nubi sparse e schiarite al mattino al Sud con tempo asciutto, salvo deboli piogge su Campania e Calabria. Nessuna variazione tra pomeriggio e sera con tempo asciutto e cieli irregolarmente nuvolosi ovunque. Temperature minime in calo al Centro-Nord e in aumento al Sud, massime in generale rialzo ovunque.