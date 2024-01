(AGI) - Taranto, 2 gen. - Posta sul proprio profilo social, nelle ore a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, il messaggio "Caro anno, non mi portare niente, basta che non mi togli nessuno" e muore poco dopo. E' accaduto a un 32enne di Mesagne (Brindisi) che per le feste di fine anno si era trasferito nella casa della compagna a Manduria (Taranto). Il giovane, che di professione fa il cuoco, aveva aiutato degli amici a preparare la tavola, quando ha accusato un malore. Si e' quindi allontanato dal luogo dove erano in corso i preparativi per tornare a casa e fare una doccia. La compagna lo aveva visto riprendersi dopo la doccia, senonche' l'uomo e' poi caduto a terra in camera da letto. Qui lo hanno trovato i soccorritori del 118 che hanno provato a rianimarlo, avendo riscontrato un arresto cardio respiratorio, e poi l'hanno trasportato all'ospedale di Manduria, ma ogni ulteriore tentativo dei medici e' stato vano. Il 32enne e' morto. Pare che non soffrisse di alcuna patologia. Nelle prossime ore sara' effettuata l'autopsia. (AGI)

Ta1/Mrg