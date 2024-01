La prima bambina nata in Italia nel 2024

Fuochi d'artificio hanno illuminato i cieli, da Rio De Janeiro a New York, da Parigi a Sydney. I razzi e le bombe, invece, hanno continuato a imperversare sopra Gaza, in Ucraina e negli altri luoghi ancora teatro di conflitto e morti. Foto e storie di una notte dal doppio volto, in attesa di scoprire come sarà, per davvero, l'anno appena iniziato