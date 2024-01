AGI - Sono stati 703 nella notte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, l'8,8% in più rispetto ai 646 dello scorso anno. Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti e di alcune auto parcheggiate in strada. Il numero maggiore in Emilia Romagna, dove sono stati 101.

Gli altri interventi sono stati in Piemonte (46), Lombardia (69), Veneto e Trentino Alto Adige (47), Friuli Venezia Giulia (21), Liguria (42), Toscana (49), Marche (25), Umbria (22), Lazio (74), Abruzzo (16), Molise (1), Campania (38), Basilicata (6), Calabria (9), Puglia (60), Sicilia (52), Sardegna (25). Una donna di 47 anni è stata colpita all'addome da un proiettile vagante. È accaduto a Napoli, nel quartiere Forcella. La donna è in gravi condizioni all'ospedale Pellegrini. Il fatto è avvenuto durante i festeggiamenti di Capodanno.

Era in un parco e aveva tra le mani fuochi pirotecnici un bimbo di 11 ad Alfano nel Cilento in provincia di Salerno. L'esplosione di un petardo lo ha investito in pieno volto e gli ha causato un grave trauma all'occhio destro dal quale, secondo quanto accertato più tardi dai sanitari, non potrà più vedere. Il piccolo è stato immediatamente soccorso sul luogo dell'esplosione e trasferito d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. L'occhio gli è stato salvato, restando nella sua orbita, ma nonostante il pronto intervento dei medici la vista è andata persa.

La festa in Piazza Duomo

Nessun concerto in piazza Duomo per salutare l'anno nuovo ma il 'salotto' milanese è stato comunque luogo di ritrovo per accogliere il 2024. La Questura stima che nelle fasi di maggiore afflusso si sia registrata la presenza di circa 25.000 persone. Quanto all'ordine pubblico, tre persone sono state denunciate a Milano per il porto di oggetti atti a offendere, uno per accensione ed esplosioni pericolose.

Le forze dell'ordine hanno controllato circa millecinquecento persone. Sei giovani sono stati sono stati accompagnati in Questura perché senza documenti. In via Zamagna e piazza Selinunte, le forze dell'ordine e personale dell'Amsa (l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti) sono intervenute per dei ragazzi che, a più riprese, hanno accatastato masserizie per darle poi alle fiamme e danneggiato il vetro di un veicolo della Polizia di Stato