Altro che mito dello champagne. 9 italiani su 10 brindano a spumante

AGI - Le feste di fine anno fanno registrare il massimo di domanda dello spumante italiano con circa 95 milioni di bottiglie di spumante stappati solo in Italia, tra Natale e Capodanno, con una vittoria netta rispetto alle 6 milioni di bottiglie di bollicine straniere come lo champagne.

È quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che quasi 9 italiani su 10 (89%) non rinunciano a fare un brindisi Made in Italy a fine anno secondo l'indagine fatta dall'Istituto Ixè. La maggioranza dei connazionali brinda nelle proprie città ma quasi 6 milioni di italiani hanno scelto di andare in vacanza con un deciso orientamento a rimanere in Italia, scelta quest'anno come meta dal 75% dei vacanzieri, secondo Coldiretti/Ixè.

A guidare la classifica delle produzioni nazionali è il Prosecco con un'incidenza del 70% degli spumanti imbottigliati - rileva Coldiretti - che ne ha fatto uno dei simboli del Made in Italy all'estero. Ma sulle tavole delle feste sono ormai presenti un po' tutte le bollicine nazionali - continua Coldiretti - dal Franciacorta all'Asti, dal Trento Doc alle piccole produzioni che si sono diffuse velocemente lungo tutto lo Stivale, dall'Abruzzo alla Sicilia, passando per Toscana, Marche, Lazio e Umbria.

Ne sono un esempio - precisa Coldiretti - Trebbiano, Verdicchio, Oltrepo' all'Alta Langa, Moscato, Falanghina, Grechetto, Malvasia, Grillo, Nero d'Avola, Negroamaro, Durello, Vermentino, solo per citarne alcuni. Tra le festività di Natale e Capodanno - conclude la Coldiretti - vengono stappate circa 1/3 delle bottiglie consumate in Italia durante l'intero anno.