Agguato a Bari, uomo ucciso a colpi di pistola su suo scooter

AGI - Un uomo di 45 anni circa è morto sotto una pioggia di colpi di pistola in via Canonico Bux, nel quartiere Libertà di Bari. Da quanto si apprende l'uomo era in sella al suo scooter, nei pressi della sua abitazione, quando è stato raggiunto da una o più persone che lo hanno freddato. Sul posto gli operatori sanitari del 118, che ne hanno constatato il decesso e gli agenti delle Volanti e della Squadra mobile della questura Barese, che faranno luce sull'esatta dinamica della vicenda.