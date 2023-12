Sono 434 i pedoni uccisi quest'anno sulle strade italiane

AGI - Continua la strage di pedoni sulle strade italiane. Con i 13 decessi dell'ultima settimana, il numero di pedoni investiti e uccisi dall'inizio dell'anno alla vigilia di Natale sale a 434, dei quali 280 uomini e 154 donne: 227 avevano più di 65 anni. E' l'ultimo aggiornamento del report curato in tempo reale dallo speciale Osservatorio Asaps, Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, in collaborazione con Sapidata.

Un dato tragico ma parziale perchè non tiene conto dei feriti gravi che molto spesso perdono la vita negli ospedali anche a distanza di mesi. Molti pedoni hanno perso la vita nel luogo più sicuro, sulle strisce pedonali dei centri urbani, o addirittura mentre camminavano tranquilli sul marciapiede.

Due negli ultimi sette giorni i casi di pirateria stradale, con la fuga del conducente che ha provocato il sinistro mortale. Nel Lazio è una vera strage con 73 decessi, un sesto del totale, di cui ben 42 a Roma.

Ma i dati sono molto preoccupanti anche in Campania (44) e Lombardia (52). Suddivisi per mese, si sono registrati 53 decessi a gennaio, 36 a febbraio, 31 a marzo, 18 in aprile, 21 a maggio, 32 a giugno e ben 38 a luglio. Ad agosto 37 i morti, a settembre altro mese negativo con ben 52, una vera carneficina, che supera anche l'anno 2019, prima del Covid. Quarantasette i morti ad ottobre, 32 a novembre, gia' 37 a dicembre in 24 giorni. Diciassette pedoni avevano meno di 17 anni.