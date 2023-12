AGI - In fiamme il Tmb 1 di Malagrotta, l'impianto per lo smaltimento dei rifiuti di Roma e Provincia. L'incendio si è sviluppato alle 15.30 in via di Malagrotta 257. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale Gos-Gruppo operativo speciale, con i mezzi di movimento terra. Sono presenti anche alcune pattuglie della Polizia Locale per agevolare la viabilità e i volontari della Protezione Civile.

Brucia l'impianto che si era salvato nel maxi incendio che aveva colpito la discarica a giugno del 2022. Ancora al vaglio le cause del rogo, su cui indaga la polizia. Sul posto, oltre agli agenti del commissariato Monteverde, anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Informati i carabinieri della stazione di Ponte Galeria. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Secondo quanto si apprende, ci vorrà tempo perché le fiamme siano domate del tutto. Sono impegnati 40 pompieri e 13 automezzi.

"È preoccupante, soprattutto per chi abita nei dintorni e potrebbe respirare le particelle che arrivano dalle correnti". Lo scrive, in un post sui social, Mariagrazia M., una cittadina che abita a Malagrotta, a pochi metri dal luogo dove oggi pomeriggio alle 15 si è sviluppato un incendio nell'impianto di trattamento dei rifiuti di Roma e provincia. Un'altra donna, che ha immortalato la scena in un video, non ha nascosto lo spavento: "Ci sono fiamme altissime".

Le fiamme partite da un silo

Da un primo esame effettuato dai vigili del fuoco, le fiamme scoppiate nel pomeriggio nell'impianto di trattamento di rifiuti di Roma e provincia, a Malagrotta, sono partite da un silo all'interno del Tmb1. L'area è stata delimitata e messa in sicurezza. Non risultano feriti.

Le raccomandazioni della Protezione civile

Si raccomanda, a titolo precauzionale, alla popolazione presente nel raggio di un chilometro dalla zona dell’incendio di:

- non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio;

- mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti;

- non utilizzare al momento i condizionatori d’aria;

- in caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

I presidenti del Municipio XI e XII, situazione sotto controllo

“Appena appresa la notizia insieme all'assessora capitolina Sabrina Alfonsi e al direttore generale di AMA Alessandro Filippi - hanno dichiarato i presidenti del municipio XI e XII, Gianluca Lanzi ed Elio Tomassetti - ci siamo recati presso l'impianto di Malagrotta. L'incendio che ha coinvolto il TMB 1, grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle Forze dell'Ordine, al momento è sotto controllo. Tuttavia, la Protezione Civile raccomanda di tenere le finestre chiuse e non usare i condizionatori d'aria nel raggio di 1 km. Alle ore 20.00 si aprirà il Centro Operativo Comunale presso la Protezione Civile di Roma Capitale e si valuteranno eventuali ulteriori restrizioni”.