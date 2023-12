Covid: a Roma al via open day vaccinazione della Regione Lazio

AGI - Ha preso il via a Roma l'open day vaccinale contro il Covid organizzato dalla Regione Lazio. La vaccinazione è possibile per tutti senza prenotazione dai 18 anni in su. Punti vaccinali sono stati allestiti da tutte le Asl del territorio interessando gli ospedali San Camillo, Tir Brigata, Umberto I e Sant'Andrea.

E al centro vaccinale contro il Covid allestito nell'ospedale Sant' Andrea ha fatto visita questa mattina il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca dove in un'ora dall'apertura era già state somministrate 50 dosi di vaccino.

"Abbiamo una bella affluenza, e francamente anche abbastanza inaspettata - ha spiegato Valeria Alfonsi, responsabile del punto vaccinale contro il Covid dell'ospedale Sant'Andrea - siamo a ridosso delle vacanze e pensavamo che le persone fossero già vaccinate. Ci siamo rimessi al servizio della popolazione per supportare la campagna vaccinale come avevamo fatto in passato negli anni di pandemia. Noi siamo un centro ospedaliero non naturalmente deputato alle vaccinazioni che sono più di competenza e organizzate dalle Asl ma volentieri abbiamo rimesso in campo la nostra esperienza sia sanitaria che logistica".

"Si tratta di un'ottima iniziativa - ha dichiarato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia - ringrazio il presidente Rocca per la sollecita risposta a un'esigenza reale. Nei giorni scorsi sono arrivate anche tante segnalazioni al ministero di cittadini che avevano difficoltà ad accedere alla vaccinazione".

"La presenza di tante persone lo dimostra - ha sottolineato Vaia - oggi siamo in un contesto diverso e questa partecipazione dimostra la responsabilità delle persone. Il cittadino è molto più maturo perchè vuole proteggere i fragili e non vuole più tornare all'emergenza".