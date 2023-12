Chef Oldani e Maneskin, festa di Natale da sogno per i dipendenti di Luxottica

AGI - Molte aziende per la festa di Natale si limitano a offrire pandori e panettoni: Luxottica ha voluto fare le cose in grande e quest'anno ha regalato una cena stellata dello chef milanese Davide Oldani e un'esibizione dei Maneskin ai 5.600 dipendenti riuniti per gli auguri per le festività di fine anno.

Una serata in grande stile quella presentata da Irene Colombo nel PalaLuxottica di Agordo, la cittadina del Bellunese sede del colosso mondiale degli occhiali, la prima dopo tre anni in cui la tradizione si era interrotta prima per il Covid e poi per la scomparsa, nel giugno 2022, del patron e fondatore Leonardo Del Vecchio.

Il 'matrimonio' dei Maneskin

Del resto Del vecchio aveva abituato bene i suoi dipendenti, in passato tra gli ospiti per gli auguri di Natale c'erano stati Laura Pausini, Tiziano Ferro, Fedez e Robbie Williams. Il 'nonno' come era chiamato da chi è in azienda, è stato ricordato con un commovente video in apertura. Poi la cena, nel palazzetto allargato con una nuova tensostruttura: menù a base di polenta soffice, crema di Piave Vecchio, porto e lenticchie Beluga soffiate; tortellini con burro, nocciola e salvia fritta; cotechino, zucca, mela e cialda di pane; Pandoro e mascarpone alla vaniglia.

A scaldare gli animi ci ha poi pensato il rock dei Maneskin, saliti sul palco alle 23.15: Victoria, Leonardo, Thomas ed Ethan hanno eseguito alcuni dei loro cavalli di battaglia, partendo con "Zitti e buoni". Erano presenti, tra gli altri, Francesco Milleri, Presidente esecutivo e ad di EssilorLuxottica, il primogenito del fondatore, Claudio Del Vecchio e l'ultimogenito Leonardo Maria Del Vecchio.