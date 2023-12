Record di visitatori all'Ambrosiana, il 2023 chiude con 250 mila ingressi

AGI - Record di visitatori alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana che si avvia a chiudere il 2023 con 250.000 visitatori, così quadruplicando la media degli ultimi 10 anni. Ad annunciare il risultato Antonello Grimaldi segretario generale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana dal 1* marzo 2022 (Manager proveniente dalla Pa, esperto in Relazioni Istituzionali e Comunicazione nonchè in organizzazione di Grandi Eventi Culturali e Artistici).

"Preservare per valorizzare. La cura del patrimonio è imprescindibile - ha dichiarato Grimaldi - ma non meno rilevante è la sua valorizzazione economica che, quando c'è, genera un circolo virtuoso, che diventa volano per una maggior cura dello stesso. Il percorso virtuoso dell'Ambrosiana è stato possibile grazie alla sinergia fra i custodi del patrimonio culturale - il Collegio dei Dottori della istituzione milanese e la Congregazione dei Conservatori - e una gestione efficace degli eventi e della vita quotidiana del Museo e dall'eccellente operato dei miei collaboratori: Tutto ciò ha reso possibile un Bilancio Finanziario in attivo".

Antonello Grimaldi

Nel dettaglio il 2023, con attività avviate già nel 2022, ha visto una serie di iniziative di grande impatto e di interesse per il pubblico. La riapertura giornaliera della Cripta di San Sepolcro, le aperture straordinarie e prolungate al pubblico, il biglietto congiunto con il Duomo, concerti di musica classica, percorsi inclusivi per ipovedenti, attività con le scuole e un'importante attività di comunicazione attraverso i media tradizionali e i new media. L'Ambrosiana, che nel 2023 ha infatti aperto profili su tutti i canali social, ha avuto quest'anno una visibilità nazionale ed internazionale su prestigiose testate e televisioni italiane ed estere, come la Rai, Mediaset, SKY, Il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera, la Repubblica, The Atlantic, NBC, Huffington Post US, FOX5, CGTN Cina.

Mantenere l'equilibrio economico e una gestione efficace della Pinacoteca e della Biblioteca costituiscono l'obiettivo primario della VBA in vista dei grandi eventi previsti nei prossimi anni (Giubileo e Olimpiadi); equilibrio gestionale che consentirà di affacciarsi sul mercato delle sponsorizzazioni, ultimo tassello per rendere l'Ambrosiana una istituzione culturale protagonista in Italia e a livello internazionale.

Canestra di frutta di Caravaggio

Nel 2023 la collezione permanente ha visto il ritorno in piazza Pio XI, dopo un significativo restauro, della Madonna del latte di Marco d'Oggiono e del Cartone con la battaglia di ponte Milvio di Giulio Romano (realizzato grazie al programma Restituzioni 2022 promosso da Intesa Sanpaolo) mentre nella Cripta di San Sepolcro, grazie al programma Restituzioni 2024 Intesa Sanpaolo (con un restauro iniziato da qualche mese), tornerà ad essere esposto il gruppo scultoreo del Compianto.

A giugno l'Ambrosiana è sbarcata negli Usa con l'organizzazione, in collaborazione con Confindustria, di un'importante mostra di fogli del Codice Atlantico a Washington presso la Martin King Jr. Luther Library e nel mese di ottobre, per questa iniziativa oltreoceano, il Centro Studi Americani ha premiato l'Ambrosiana con il premio PAIR 2023 (Prize for American - Italian Relations), Il Centro ogni anno premia personaggi italiani e americani che abbiano un ruolo attivo nella costruzione di ponti culturali, professionali, politici ed economici tra le due sponde dell'Oceano per rafforzare la connessione tra la cultura italiana e quella statunitense.