Uccide la moglie a martellate e si toglie la vita

AGI - I corpi di due anziani sono stati trovati senza vita l'uno accanto all'altro nella serata di oggi a Rieti, in località Sant'Elia, frazione del capoluogo laziale, in via Dietrosanti. Sul posto, al momento, gli agenti della squadra volante della polizia di Rieti, quelli della squadra mobile, nonché il questore stesso, Mauro Fabozzi, insieme al magistrato di turno inviato dalla locale Procura della Repubblica.

Gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti, dopo l'allarme dato dai vicini di casa, che udito del frastuono e poi un colpo di arma da fuoco hanno chiamato i soccorsi. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma secondo quanto appreso da fondi investigative potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio.

Stando a quanto appurato finora sembrerebbe che l'uomo, un anziano signore del territorio, avrebbe ucciso la moglie, probabilmente a colpi di martello, per poi togliersi la vita con un fucile da caccia custodito in casa, proprio accanto alla moglie.

Quanto recuperato finora sul luogo dei tragici avvenimenti - il soggiorno della casa dove vivevano i due anziani - è stato raccolto dagli inquirenti e sarà analizzato dagli agenti della polizia scientifica, gia' sul posto. Sotto shock la piccola frazione della cittadina di Rieti, dove i due erano molto conosciti. Gli accertamenti sono tutt'ora in corso.