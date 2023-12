A Natale il clima sarà mite e senza pioggia

AGI - Si profila un Natale con temperature miti e senza precipitazioni di rilevo sull'Italia. Al momento un campo d'alta pressione di matrice Azzorriana si espande sull'oceano atlantico con valori fino a 1050 hPa (ettoPascal). Fino alla giornata odierna tempo del tutto stabile, a seguire tra mercoledì e giovedì assisteremo a un aumento della nuvolosità ma senza fenomeni associati, grazie al rapido transito di una depressione sul basso Mediterraneo).

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano per il weekend che anticipa il Natale la persistenza dell'alta pressione con temperature generalmente al di sopra delle medie stagionali, in un contesto barico del tutto zonale.

PREVISIONI METEO PER DOMANI AL NORD Cieli nuvolosi al mattino sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Tra il pomeriggio e la serata ancora tempo stabile e asciutto con graduali schiarite a partire dal Nord-Ovest. Nella notte prevalenza di cieli sereni, ma con foschie, nebbie e nubi basse in Pianura Padana.

AL CENTRO Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento tra il pomeriggio e le ore serali fino ad avere cieli anche molto nuvolosi, ma con tempo che si manterrà asciutto.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sicilia meridionale con locali fenomeni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma con tempo asciutto sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata in arrivo anche piogge sulla Sardegna, asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sulle altre regioni. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione da Nord a Sud.