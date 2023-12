Settimana all'insegna del bel tempo in tutta Italia

AGI - Un vasto e robusto campo di alta pressione si va espandendo tra Atlantico ed Europa centro-occidentale. Massimi di pressione al suolo che sfiorano i 1040 hPa sui settori occidentali del continente portando condizioni meteo per lo più stabili e clima mite. Anche il Mediterraneo centrale è ormai sotto l'influenza dell'alta pressione e lo sarà per diversi giorni a venire. Condizioni meteo per lo più asciutte in Italia e temperature al di sopra delle medie, clima mite che si avvertirà soprattutto in quota mentre su vallate e pianure le inversioni termiche manterranno un clima più freddo specie di notte e al primo mattino. Gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano non mostrano sostanziali variazioni anche per il weekend e poi per le festività natalizie, eccetto forse un aumento della nuvolosità.



PREVISIONI METEO PER OGGI

Al Nord

Giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli per lo piu' sereni o poco nuvolosi ovunque, locali foschie possibili sulla Pianura Padana. In serata e nottata nessuna variazione con ampie schiarite ovunque.

Al CENTRO

Tempo stabile sulle regioni con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Al Sud e sulle Isole

Tempo stabile con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni. Qualche addensamento in transito sulla Sicilia ma senza fenomeni di rilievo associati. Nessuna variazione in serata e nottata con ampi spazi di sereno. Temperature in generale rialzo sia nei valori minimi che in quelli massimi da Nord a Sud.



PREVISIONI METEO PER DOMANI

Al Nord

Cieli del tutto soleggiati al mattino, salvo isolati banchi di nebbia sul delta del Po. Tra pomeriggio e serata non sono previste variazioni di rilievo con assenza prevalente di nuvolosita'.

Al Centro

Cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Stabilita' prevalente al mattino, salvo velature in transito in Sicilia. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con qualche piovasco a sud della Sicilia. In serata tempo del tutto stabile con cieli irregolarmente coperti in Sicilia, sereno altrove. Temperature minime e massime stabili o in rialzo.