Travato un cadavere in un B&B a Napoli

AGI - È giallo su un cadavere trovato dai carabinieri della compagnia Stella intervenuti a Napoli in via Sant'Agostino degli Scalzi al civico 4. Un uomo 52 anni era senza vita all'interno di una camera di un Bed & Breakfast, le cui pareti si mostravano annerite. Al momento non è chiara quale sia stata la causa della morte, attività e indagini sono in corso.