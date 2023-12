Incidente stradale nel Beneventano, due morti

AGI - Due ragazzi sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri sera in provincia di Benevento. Lo scontro è avvenuto lungo la strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero.

A perdere la vita sono un 24enne e un 29enne, entrambi originari del comune di San Lorenzello, non distante dal luogo dell'impatto che ha coinvolto diverse auto tra gli svincoli di Melizzano e Solopaca. Altri tre sono rimasti feriti in maniera seria e sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, Vigili del fuoco e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.