Via i monopattini dalle vie del centro di Palermo

AGI - Via i monopattini elettrici e le biciclette a pedalata assistita dalle vie principali del centro storico di Palermo: via Maqueda e via Vittorio Emanuele, dove i pedoni rischano di essere quotidianamente 'falciati' da mezzi ad alta velocità. I monopattini elettrici e le biciclette a pedalata muscolare o a pedalata assistita dovranno essere condotti a mano in modo da evitare incidenti.

"Si tratta di un provvedimento importante e molto atteso dai fruitori del centro storico, residenti, commercianti e turisti - afferma il Comune - poiché agisce contemporaneamente sul contrasto ai fenomeni di abusivismo commerciale e sulla eliminazione di conflittualità d'utilizzo di due vie ormai ad altissima intensità di pedonalità e convivialità, incompatibili con la presenza di biciclette e monopattini, anche a tutela degli stessi utilizzatori della mobilita' dolce. L'ormai prossimo arrivo dei nuovi 30 vigili urbani dedicati ai controlli nelle aree a più alta intensità turistica consentirà di vigilare sul rispetto delle nuove regole".

"La sicurezza, la qualità e la regolamentazione del centro storico è una delle proprietà del mio mandato - dichiara il Sindaco Roberto Lagalla - per ridare piena dignità a una delle aree più attrattive della città.

Per questo motivo abbiamo lavorato per avere tutte le migliori condizioni per poter introdurre regole più stringenti a tutela delle persone e degli spazi lungo via Maqueda e via Vittorio Emanuele. La segnalazione inequivocabile degli spazi dedicati ai dehors consentirà di facilitare i controlli e permetterà agli stessi esercenti di avere sicurezza nella collocazione degli arredi. Il centro storico è cambiato e quindi servono nuove e più adeguate regole di comportamento civico per rispettarne la bellezza e renderlo attrattivo e sicuro".