Conducente precipita per sette metri dopo un frontale

AGI - Il conducente di un furgone precipitato per sette metri in una scarpata dopo essere sceso dal mezzo in seguito a un incidente frontale contro una corriera: è accaduto poco dopo le 19 in provincia di Firenze, lungo la strada che collega Barberino di Mugello con Borgo San Lorenzo.

Il furgone dopo l'impatto è finito fuori strada e il conducente, forse a causa del buio, non si è accorto del precipizio. Soccorso dal personale del 118, è stato portato in codice rosso all'ospedale di Borgo San Lorenzo. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri. L'autista della corriera è stato soccorso sul posto mentre i due viaggiatori sono rimasti illesi.