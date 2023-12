Morto il 16enne che si è sparato a Roma

AGI - È morto all'ospedale San Camillo il ragazzo di 16 anni che si è sparato, nel pomeriggio di martedì, nel suo appartamento in zona Tor de Cenci, alla periferia di Roma. L'adolescente si è chiuso in bagno e ha esploso un colpo di pistola in testa. La pistola era regolarmente detenuta da suo padre, una guardia giurata. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Spinaceto. Al vaglio le motivazioni del gesto.