Tornano Gucci e Fendi alla Milano Fashion Week Uomo

AGI - Grandi ritorni, ma anche tante novità. Dal 12 al 16 gennaio sulle passerelle della prossima Milano Fashion Week Uomo, si riaffacceranno grandi nomi come Gucci e Fendi. La settimana della moda maschile di quest'anno sarà "una week forte, positiva, in crescita. Abbiamo 74 appuntamenti in calendario", ha spiegato il Presidente della Camera Nazionale della Moda, Carlo Capasa. Quest'anno sarà anche l'anno di debutto per Stone Island "inoltre ci saranno anche diversi talenti emergenti" Sarà una Fashion Week "con molta energia, stiamo ricevendo tante richieste, molta gente verrà a Milano".

Milano torna ad essere "la casa della moda con la prossima Fashion week Men's Collection di gennaio". Aggiunge Alessia Cappello, assessora allo sviluppo economico, con deleghe a moda e design. Un calendario fitto di appuntamenti, tra sfilate, presentazioni ed eventi "per raccontare la creatività e lo stile delle più prestigiose maison e di stilisti emergenti", ma anche un'occasione per promuovere le straordinarie eccellenze artigianali italiane, simbolo di tradizione e allo stesso tempo sempre più orientate verso l'innovazione e la responsabilità ambientale e sociale. Valori in armonia con l'identità di Milano e il suo impegno per il futuro. Anche in questa edizione - ha continuato - siamo al fianco di CNMI veicolando la campagna di comunicazione, del resto, la moda rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita economica, l'occupazione e la reputazione internazionale della nostra città, mai cosi' attrattiva come in questo ultimo anno".

Sfilano per la prima volta in calendario i brand Pronounce e Stone Island. In questa edizione tornano in calendario sfilate FENDI e Gucci e JW Anderson conferma la sua presenta nel calendario della Milano Fashion Week. Presenteranno per la prima volta in calendario i brand Domenico Orefice, Institution By Galib Gassanoff, LaTorre, Mordecai, Noskra, Rubeus Milano, Stuart Weitzman, ViaPiave33, Woolrich Black Label By Todd Snyder. Tornano in calendario presentazioni C.P. Company, Church's, e Philippe Model Paris con la nuova direzione creativa di Tuomas Merikoski.

Tra gli eventi della settimana venerdi' 12 gennaio Kiton e Triennale Milano inaugurano la mostra "Tailoring school. A journey into education" curata da Luca Stoppini. Etro inaugurerà domenica 14 gennaio la sua prima boutique esclusivamente dedicata alla sartoria uomo e al servizio Made To Order. In chiusura della Milano Fashion Week, lunedi' 15 gennaio, si terrà al Plastic di Milano la seconda edizione del party "Let's Dance at Plastic", organizzato da CNMI.

La nuova campagna di comunicazione realizzata da CNMI, Comune di Milano e Yes Milano per promuovere la Milano Fashion Week Men's Collection Fall/Winter 2024/2025 è incentrata anche per questa edizione sulla narrazione dei luoghi iconici di Milano e sarà veicolata sugli schermi e attraverso le affissioni del Comune di Milano dall'8 gennaio al 16 gennaio. La campagna è stata realizzata nella Metropolitana di Milano M3 Missori e ha visto il coinvolgimento di ATM (Azienda Trasporti Milanesi). Scattata dal fotografo Carmine Romano con lo styling di Roberta Astarita, la foto della campagna ha come protagonisti quattro modelli con i look dei brand Mordecai, Gams Note, MTL Studio, ViaPiave33.

Oltre allo scatto principale, sono stati realizzati altri 6 scatti in cui oltre ai brand già citati sono stati coinvolti anche Federico Cina e Canaku. Fashion WeekMen's Collection potrà essere seguita in streaming sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it, che ospiterà anche una sezione dedicata agli showroom virtuali, sia multi-brand che monomarca.