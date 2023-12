Donna trovata morta in casa a Milano con una ferita alla testa

AGI - Fiorenza Rancilio, di 73 anni è stata trovata morta nel proprio appartamento in un palazzo di via Crocifisso, in centro a Milano. La donna presenta una vistosa ferita alla testa. A chiamare i carabinieri è stato il custode del palazzo sul posto sono presenti gli specialisti della sezione Rilievi del nucleo investigativo per il sopralluogo dell'appartamento.

La porta d'ingresso - da quanto appreso - era chiusa dall'interno gli investigatori dell'arma stanno cercando i familiari della vittima e altri testimoni per cercare di ricostruire quanto successo. Non si esclude l'ipotesi dell'omicidio.

La donna, appartenente a una nota famiglia di immobiliaristi, è la sorella di Augusto Rancilio, vittima di un sequestro di persona nel 1978. Entrambi figli di Gervaso Rancillo, re delle macchine del caffè