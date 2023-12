Meteo in peggioramento ma poche piogge, temperature in calo

AGI - Molte nuvole transitano sull'Italia ma con poche precipitazioni associate nel corso delle prossime ore, per lo più sui settori alpini. Nei prossimi giorni comunque è atteso l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà un peggioramento a partire dalle regioni del Nord. Entro venerdì i fenomeni raggiungeranno anche il Sud, con un calo delle temperature che interesserà tutta la penisiola riportandole in media o anche poco al di sotto.

Con l'arrivo del terzo weekend di dicembre ecco poi la rimonta di un vasto e robusto campo di alta pressione sui settori occidentali del continente. Gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano mostrano, all'inizio della settimana prossima una nuova fase di tempo stabile e clima abbastanza mite per l'Italia, cui potrebbe seguire un nuovo affondo freddo prima di Natale.

PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD. Al mattino nuvolosità a tratti compatta, con deboli precipitazioni tra Liguria e Romagna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata peggioramento con precipitazioni sparse e neve sulle Alpi fin verso i 1400-1600 metri.

AL CENTRO. Al mattino pioviggini sparse sulla Toscana, coperto ma asciutto altrove. Al pomeriggio stabilità diffusa ma ancora con cieli nuvolosi. In serata ancora qualche piovasco tra Toscana e Umbria, variabile sulle restanti regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE. Nuvolosità medio-alta in transito sia al mattino che al pomeriggio, con maggiori addensamenti sulle regioni Tirreniche. In serata peggiora sulla Sardegna con piogge sparse; fenomeni attesi anche sulla Campania nella notte. Temperature minime e massime in rialzo al centro-sud; stazionarie o in lieve calo al nord.

PREVISIONI METEO PER DOMANI AL NORD. Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, neve sulle Alpi oltre i 1200-1500 metri. Al pomeriggio il tempo migliora al Nord-Ovest e resta perlopiù invariato sulle altre regioni. In serata e in nottata residui fenomeni tra Emilia Romagna e Triveneto e neve sulle Alpi fin verso i 1000-1200 metri, asciutto altrove con addensamenti bassi e compatti.

AL CENTRO. Al mattino locali piogge tra Toscana e Umbria, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Al pomeriggio fenomeni in estensione al Lazio settentrionale. Tra la serata e la nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sparsi. Neve in Appennino fin verso i 1500-1700 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE. Tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che nelle ore pomeridiane ma con nuvolosità irregolare in transito. In serata peggiora sulla Sardegna con piogge e acquazzoni sparsi. Nella notte piogge in arrivo anche tra Campania e Molise. Temperature minime stabili o in lieve calo al Centro e al Nord-Ovest e in rialzo sul resto d'Italia, massime in lieve calo al Nord e sulla Sardegna e in aumento al Centro-Sud e sulla Sicilia.