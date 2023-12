A fuoco un appartamento di Maiori, morto un anziano

AGI - Un incendio si è sviluppato nella serata di ieri a Maiori: il rogo ha interessato un'abitazione al piano terra di fronte al lungomare. A lanciare l'allarme poco prima della 22,00, sono state alcune persone che avevano notato fumo nero uscire dalla casa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Tanta gente si è ritrovata sul lungomare. Appena spente le fiamme e messo in sicurezza l'area, i vigili del fuoco hanno ispezionato la casa e nella camera dal letto e hanno scoperto un cadavere carbonizzato, identificato in Antonio Civale, di 78 anni, professionista del posto.

Lo hanno trovato disteso sul letto. Potrebbe essere morto nel sonno non accorgendosi di quanto stesse accadendo. Si ipotizza che sia stato un corto circuito a un asciugacapelli collegato a una ciabatta multipresa elettrica a causare l'incendio.

L'elettrodomestico era abitualmente utilizzato dall'uomo nella sua stanza da letto ed era rimasto collegato alla multipresa. Da lì sarebbe partita la scintilla che ha innescato il rogo. In poco tempo le fiamme si sono propagate nel resto del piccolo appartamento al piano terra, dove il professionista, con problemi di deambulazione, viveva da solo. Civale è stato trovato da vigili del fuoco e dai carabinieri.