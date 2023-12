Scoppia una rissa tra giovani a Palermo, esplosi numerosi colpi di pistola

AGI - Numerosi colpi di pistola sono stati esplosi tra la folla stanotte a Palermo, in via Isidoro La Lumia, in piena zona della movida, nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Sul posto sono state trovate tracce di sangue, ma nessuno si sarebbe presentato negli ospedali cittadini con ferite di arma da fuoco e per questa ragione non si riesce a capire se il ferimento sia dovuto alla precedente zuffa o agli spari.

I carabinieri, intervenuti poco dopo, hanno comunque trovato bossoli per terra. Sull'episodio circola un video postato sui social: una persona vestita con un giubbotto scuro e pantaloni scuri, dopo avere sparato, si muove lungo la strada, tenendo l'arma nella mano destra; quasi contemporaneamente si vede anche un gruppetto di giovani che soccorrono una persona rimasta per terra.

Le immagini non sono chiarissime ma coloro che riprendono la scena dall'alto a un tratto interrompono il video, nel timore di essere colpiti dagli spari, alcuni dei quali esplosi in aria. Le ricostruzioni pero' sono ancora confuse: non si capisce nemmeno se lo sconosciuto armato fosse un partecipante alla rissa, l'ennesima che agita le notti del centro della citta', specie nei fine settimana, o se col proprio gesto abbia invece inteso disperdere la folla.