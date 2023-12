AGI - Tradizione rispettata anche quest'anno. Alle 7 di stamattina i vigili del fuoco hanno deposto la corona di fiori sulla statua della Madonna in piazza di Spagna, a Roma.

La cerimonia ha visto la presenza del capo del Corpo nazionale Carlo Dall'Oppio, del direttore per l'Emergenza Marco Ghimenti e del comandante di Roma Adriano De Acutis. A deporre la corona è stato Vincenzo Morgia, il caporeparto dei vigili del fuoco più anziano del comando di Roma, che ha salito gli oltre 100 gradini dell'autoscala fino a 27 metri d'altezza per posizionare l'omaggio floreale tra le braccia della statua.

L’omaggio floreale alla statua della Madonna in piazza di Spagna, una tradizione per i #vigilidelfuoco per celebrare la festa dell'#Immacolata Concezione.

Questa mattina la cerimonia a #Roma, presente il capo del Corpo Dall'Oppio #8dicembre pic.twitter.com/r1VRaIarj0