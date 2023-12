Prima alla Scala, protestano i sostenitori della Palestina

AGI - Una trentina di sostenitori della Palestina sono arrivati in piazza della Scala a margine della prima del "Don Carlo" che inaugura la stagione 2023/24 del Teatro alla Scala. Una bandiera della Palestina è stata srotolata per terra nell'area della piazza non transennata mentre alcuni manifestanti impugnano bandiere e cartelli in cui si legge "Stop genocide".

"La Palestina in questo momento sta subendo bombardamenti che sembra non avere mai fine che hanno causato la morte di ventimila persone", ha detto una manifestante riconducibile al centro sociale "Il cantiere".

A pochi metri di distanza invece è in corso la contestazione contro il governo del sindacato di base Cub. Tutta l'area intorno al Piermarini è presidiata da un ingente dispositivo di sicurezza con personale della polizia, carabinieri e gdf.