Accoltella un compagno fuori da scuola, 14enne fermato nel Cagliaritano

AGI - Una lite fra studenti è sfociata nel pomeriggio in un accoltellamento davanti all'istituto superiore 'Sergio Atzeni' di Capoterra (Cagliari).

Un quattordicenne di Sarroch (Cagliari) è in stato di fermo per aver colpito al petto con un coltello da cucina un compagno di scuola di 15 anni, residente a Capoterra. Non sono ancora chiari i motivi del litigio avvenuto poco prima delle 14 all'uscita di scuola. Indagano i carabinieri della compagnia di Cagliari.

Il ferito, in pericolo di vita, è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari dall'elisoccorso.