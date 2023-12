AGI - L’autunno in ritardo, l’inverno che inizia ad affacciarsi. Le temperature altalenanti, i colori che si trasformano, il profumo di bagnato. E’ una sensazione davvero fuori dall’ordinario quella che si percepisce in questo periodo al Giardino di Ninfa. Un momento in cui questo luogo magico, amato da poeti, scrittori, attori e registi, vive in un tempo che sembra sospeso.

Un tempo in cui il giardino inizia a vestirsi di freddo e a prepararsi per il riposo invernale. La Fondazione Roffredo Caetani, proprietaria del celebre giardino definito come il “più bello e romantico del mondo”, ha deciso di fare un regalo agli appassionati di Ninfa e del suo mito: un’apertura straordinaria a distanza di un mese dalla consueta chiusura ufficiale, che di solito ricade il 1 novembre di ogni anno.

© Foto Umbi Meschini/Archivio Fondazione Roffredo Caetani

E così, il prossimo 8 dicembre si potrà godere, per un solo giorno, fino alla ripresa delle attività fissata come sempre per la prossima primavera, della magia di questi giorni che a Ninfa sembrano ancora più straordinari adornati di sfumature incredibili e dei fiori delle ultime rose, del profumo delle salvie ornamentali e dei primi colori delle Mahonie.

“Non volevamo deludere le aspettative delle tante persone che hanno continuato a scriverci per chiederci di vedere Ninfa in questo momento dell’anno, in cui normalmente il giardino vive il suo momento di riposo – spiega il presidente della Fondazione Caetani , Massimo Amodio – e così abbiamo deciso per la prima volta di organizzare questa giornata che, sono certo, sarà davvero particolare perché offre la possibilità di ammirare una veste del tutto inedita di questo luogo”. Per lo stesso giorno sarà inoltre possibile visitare anche il Castello Caetani di Sermoneta (Prenotazioni sul sito www.giardinodininfa.eu).