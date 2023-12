Auto si ribalta e finisce in un dirupo. Morto un 18enne

AGI - Una manovra sbagliata e l'auto è finita in un dirupo, capovolgendosi. Due giovani erano a bordo della Opel Corsa ritrovata in fondo a una scarpata lungo la SP69, nella zona di Caprarola, in provincia di Viterbo.

Erano da poco passate le 22 quando l'utilitaria si è ribaltata ed è sparita dalla visuale degli altri automobilisti. Sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Ronciglione, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

I soccorritori hanno raggiunto la fine della scarpata e hanno trovato l’auto ribaltata: la macchina era completamente distrutta, con gli oggetti presenti all’interno sbalzati fuori dall’abitacolo. Per uno dei due, il più giovane, appena diciottenne, è stata constata la morte sul posto. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare niente per salvarlo. Era di Caprarola e si trovava in auto con l'amico di 19 anni. Quest'ultimo è stato trasportato nell'ospedale Belcolle di Viterbo e non è in pericolo di vita.

I carabinieri stanno ora ricostruendo la dinamica per accertare le cause dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. Anche per capire chi fosse al volante, perché i vigili del fuoco al momento dell’arrivo hanno trovato gli occupanti sbalzati dall'abitacolo.