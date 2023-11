Cospito: Delmastro a processo per rivelazione di segreto d'ufficio 

AGI - Il gup di Roma ha disposto il processo per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito.

La Procura aveva reiterato in aula la richiesta di non luogo a procedere perche', "l'esistenza oggettiva della violazione del segreto amministrativo è fondata sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato, determinata da errore su legge extrapenale", scrivevano i pm nel maggio scorso nella richiesta di archiviazione. Delmastro, difeso dall'avvocato Giuseppe Valentino, era presente in aula. La prima udienza è fissata al prossimo 12 marzo.

"Confidavamo in una soluzione diversa perché c'erano tutti i presupposti per un sentenza di non luogo a procedere". Così l'avvocato Giuseppe Valentino, difensore del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, dopo la decisione del gup di Roma Maddalena Cipriani che ha disposto il rinvio a giudizio per il politico fissando il processo al 12 marzo.