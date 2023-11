Pazienti al freddo all'ospedale di Crotone per un guasto ai climatizzatori

AGI - Reparti dell'ospedale civile San Giovanni di Dio da Crotone sono da mesi senza climatizzatori, con la conseguenza che i pazienti hanno sofferto prima per le alte temperature estive e ora, con l'avvento dell'inverno, sono al freddo.

Dallo scorso luglio in un intero padiglione del nosocomio, che ospita i reparti di Microcitemia, Neuropsichiatria infantile e Pneumologia, gli impianti sono fuori uso e a nulla sono valse le segnalazioni dell'associazione Thalassemici crotonese al direttore sanitario e al responsabile del servizio di manutenzione del presidio ospedaliero. L'associazione, stigmatizzando "il comportamento superficiale dell'Asp 5 di Crotone" fa presente "che in tutti e tre i servizi allocati nel padiglione vi sono utenze composte da anziani e minori disabili" e che "l'approssimarsi della stagione fredda mette in serio rischio la salute di pazienti affetti da malattire genetiche rare, ipertono spastico e anziani ematologici."

"È per questi motivi - annuncia l'associazione - che, ove la situazione perdurasse irrisolta, il prossimo passo resta inevitabilmente quello di un esposto alla Procura della Repubblica per possibile danno a soggetto minore".