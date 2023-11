L'orgoglio della cultura africana negli scatti di Prince Gyasi per il Calendario Pirelli 2024

AGI - Si intitola “Timeless”, ‘senza tempo’ in italiano, il calendario Pirelli 2024 firmato dal visual artist ghanese Prince Gyasi. La straordinaria selezione di protagonisti, che spazia da sua maestà Otumfuo Osei Tutu II, re dell'antico impero Asante dell'Africa occidentale, alla leggenda di Hollywood Angela Bassett, testimonia la visione dell’artista 28enne, diventato il primo fotografo africano ad occuparsi dell’iconico The Cal giunto alla sua 50esima edizione.

“Essere scelto per fotografare il Calendario è stato spiazzante, ha dichiarato. "Sono uno dei più giovani a farlo ed è incredibile, è incredibile". Tutti i talent scelti hanno giocato un ruolo chiave nella sua vita influenzando anche il suo pensiero. Alcuni sono vecchie conoscenze, come la supermodella Naomi Campbell che Gyasi ha fotografato a Lagos, Nigeria, nel 2021 per la copertina di Madame Figaro. Postando le immagini sui suoi canali social l'ha definita "Fashion Icon in Chief". La presenza della top model nel Calendario 2024 segna la sua quinta collaborazione con Pirelli.

© Alessandro Scotti



© Alessandro Scotti

© Alessandro Scotti



© Alessandro Scotti



© Alessandro Scotti



© Alessandro Scotti



© Alessandro Scotti



© Alessandro Scotti



© Alessandro Scotti

© Alessandro Scotti



© Alessandro Scotti



© Alessandro Scotti

Altri sono, invece, nuovi amici, come Margot Lee Shetterly, autrice di "Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Who Helped Win the Space Race", e la scrittrice Amanda Gorman, che ha recitato il suo poema "The Hill We Climb" in occasione della cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel 2021.

Dopo grandi maestri della fotografia mondiale come Annie Leibovitz, Helmut Newton, Herb Ritts, Steve McCurry, Paolo Roversi e Emma Summerton (che l'ha scattato l'anno scorso), per il 2024 è toccato a Price Gyasi. Il ventottenne, che ha iniziato a scattare all'età di 16 anni con uno smartphone, è salito rapidamente alla ribalta mondiale con un'arte dai colori audaci e dai netti contrasti. Le immagini raccontano storie che catturano l'atmosfera e la vivacità della sua comunità e della sua generazione cercando al contempo di mettere in discussione le narrazioni tradizionali sull'Africa, l'elitismo nell'arte e gli ideali occidentali di bellezza.