Lo spettacolo dell'Etna tra lava e neve

AGI - L'Etna continua a dare spettacolo. Lava e neve stanno incantando la vista di curiosi e media internazionali che stanno rilanciando le immagini del cratere nel mondo.

#Etna Le immagini girate a 3.000 metri dell'attività stromboliana che prosegue e che vede protagonista il cratere di Sud-Est. Attività che potrebbe evolvere in un parossismo pic.twitter.com/PHGoiAVv07 — Local Team (@localteamit) November 24, 2023

L'Ingv segnala che continua l'attività eruttiva di tipo stromboliano al cratere di sud-est dell'Etna. Secondo quanto riferisce l'Osservatorio etneo l'attività è confinata all'area prossimale del cratere e ha regime variabile in termini sia d'intensità sia di frequenza di accadimento delle esplosioni, con modeste emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in atmosfera in direzione sud-est. L'ampiezza media del tremore vulcanico continua a mostrare un andamento variabile con rapide oscillazioni tra valori medi ed elevati.