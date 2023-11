Nel 2023 boom di ricerche su Google per 'ecoansia'

AGI - Secondo Google Trends, le ricerche online legate all'ansia climatica sono aumentate in modo impressionante. Stando a quanto riportato dalla BBC, le query sull'argomento sarebbero cresciute di 27 volte nelle "query" britanniche durante i primi dieci mesi del 2023 rispetto al 2017.

Questo aumento dell'ansia climatica non è limitato solo agli anglofoni. Google Trends rivela un aumento globale delle ricerche legate all'ansia climatica in varie lingue. Ad esempio, le query in portoghese sono aumentate di 73 volte, in cinese di otto volte e in arabo di un quinto. Sorprendentemente, i paesi nordici, tra cui Finlandia, Svezia, Danimarca e Norvegia, si sono affermati come leader nelle ricerche sull'ansia climatica, rappresentando oltre il 40% delle query globali.

Ma cos'è esattamente l'ansia climatica? è il disagio che le persone provano per gli impatti del cambiamento climatico. Questa ansia è spesso intrecciata con l'eco-ansia, una preoccupazione più ampia per minacce ambientali come l'inquinamento e la perdita di biodiversità. La gravità del problema si riflette non solo nel volume delle ricerche, ma anche nella natura mutevole di tali ricerche. Google segnala un aumento globale delle ricerche legate al futuro del pianeta e alle questioni ambientali negli ultimi 12 mesi. Le persone non stanno solo cercando di capire il problema, ma stanno attivamente cercando soluzioni.

Query come "come risolvere il cambiamento climatico" sono diventate argomenti di tendenza in tutto il mondo. La ricerca indica che le donne sono più colpite dall'ansia climatica rispetto agli uomini. Uno studio del 2023 pubblicato sulla rivista Sustainability ha rilevato che le donne in tutto il mondo esprimono livelli più elevati di preoccupazione e emozioni negative riguardo al cambiamento climatico, mentre gli uomini tendono ad essere più ottimisti e ad esprimere maggiore fiducia nel governo.

La Professoressa Susan Clayton suggerisce che l'apertura delle donne nel discutere delle emozioni potrebbe essere un fattore, ma è anche vero che le donne affrontano spesso impatti reali maggiori, inclusa una maggiore vulnerabilità alla violenza e al traffico dopo eventi climatici estremi. Gli impatti disuguali del cambiamento climatico sulle donne si estendono a conseguenze indirette e a lungo termine.

Studi suggeriscono che le pressioni economiche legate al cambiamento climatico possono portare a matrimoni precoci per le ragazze in alcune regioni, poichè le famiglie cercano di alleviare i propri vincoli economici.

Nel 2022, il Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) ha riconosciuto, per la prima volta, gli impatti sulla salute mentale del cambiamento climatico. Mentre ci prepariamo per la COP28 a Dubai, le discussioni sulla salute mentale avranno un ruolo centrale accanto agli impatti fisici del cambiamento climatico. In conclusione, l'ansia climatica non è solo una tendenza in aumento nelle ricerche online; è una crisi silenziosa che colpisce le menti a livello globale. Mentre affrontiamo l'urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico, è cruciale riconoscere e affrontare il suo impatto sulla salute mentale, garantendo che sia il pianeta che le persone siano protetti per il futuro.