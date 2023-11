Da domani prime nevicate sulle Alpi occidentali

AGI - Questo il tempo previsto sull'Italia per domani: a NORD nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa con le prime nevicate, in base al bollettino del Centro nazionale di meteorologia e climatologia Aeronautica, dal pomeriggio sulle Alpi occidentali al di sopra dei 600 metri e deboli piogge sparse sul resto del settentrione, tendenti a divenire diffuse dalla sera.

CENTRO E SARDEGNA: addensamenti compatti sulle regioni tirreniche, con deboli piogge lungo le arre costiere sulla Sardegna, in estensione serale anche al resto delle regioni tirreniche; cielo sereno sulle regioni adriatiche tendente a divenire velato dalla sera.

SUD E SICILIA: cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con graduale aumento della copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche con deboli piogge sparse, tendenti a divenire diffuse dal tardo pomeriggio; generalmente velato sul resto del meridione.

Le temperature: minime in diminuzione in Pianura padana centrorientale, regioni adriatiche centromeridionali e regioni ioniche, in aumento sul resto del Paese; massime in diminuzione in Pianura padana, Liguria e Toscana, in aumento sul resto del paese.

VENTI: generalmente moderati occidentali al Centro-Sud, in rinforzo serale; deboli variabili sul resto del Paese.

MARI: mosso lo Ionio, tendente a divenire molto mosso dalla sera; da mossi a molto mossi i restanti mari, tendenti a divenire agitati dalla sera, Mar ligure e Canale di Sardegna.