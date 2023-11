Cadavere rinvenuto in strada a Roma, indagano i Carabinieri

AGI - Il cadavere di un 52enne è stato ritrovato in strada, in via Vincenzo Giudice, in zona Cinecittà, alla periferia sud est di Roma. L'uomo, un cittadino romeno, sarebbe morto per arresto cardiaco dovuto a un auto-soffocamento. Nessun segno di violenza. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione Cinecittà che indagano sul caso. Il cadavere è stato trasportato al Policlinico Tor Vergata.