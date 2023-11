L'ex fidanzata gli rivela 40 anni dopo: "Sei padre di due gemelli" 

Il Pontefice è stato dimesso dall'ospedale romano in cui è stato ricoverato mercoledì per una bronchite batterica. E si è intrattenuto con i giornalisti per fare il punto sulla sua situazione di salute. "L'incontro più bello? Con le persone che lavorano lì". Secondo il Vaticano presiederà la celebrazione della domenica delle Palme e riprenderà le normali attività