Scuolabus va fuori strada, feriti 3 bambini vicino a Roma

AGI - Incidente stradale questa mattina alle 7.30 in via San Sebastiano, a Rocca di Papa, comune dei Castelli Romani. Un pulmino scuolabus con all'interno con all'interno l'autista, l'assistente e 5 bambini per cause da accertare, è andato fuori la sede stradale adagiandosi su di un fianco. Il personale dei vigili del fuoco intervenuto sul posto ha immediatamente soccorso i sette. È stato inoltre richiesto l'ausilio del 118 che ha trasportato tre bambini ed il conducente in codice giallo presso l'ospedale per ulteriori e più approfonditi controlli medici, sono presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi.