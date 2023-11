Meteo: piogge e temporali sull'Italia, nel weekend farà freddo

(AGI) - Roma, 21 nov. - Condizioni meteo in peggioramento sull'Italia tra oggi e domani a causa dell'allungamento di una saccatura depressionaria verso il Mediterraneo. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, piogge e temporali nelle prossime ore interesseranno soprattutto Emilia Romagna e regioni del Centro, entro sera arrivera' la neve lungo l'Appennino fin verso i 1100-1500 metri.

Maltempo che nella giornata di mercoledì si sposterà invece sulle regioni meridionali con piogge e temporali localmente anche intensi specie su Puglia, Basilicata e Calabria. L'ultimo weekend di novembre entriamo in una fase più fredda. Un lobo del vortice polare dovrebbe portarsi verso l'Europa centro-orientale con aria artica che potrebbe raggiungere il Mediterraneo portando non solo un calo delle temperature ma anche neve a bassa quota.

Ecco in dettaglio le previsioni per oggi:

- Al Nord:

Al mattino cieli coperti su tutti i settori, con deboli piogge sulla Romagna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con neve sui rilievi dai 1300-1600 metri. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

- Al Centro:

Condizioni di maltempo sia al mattino che al pomeriggio con precipitazioni diffuse. Fenomeni piu' intensi attesi tra serata e nottata, con neve in Appennino dai 1400-1600 metri.

- Al Sud e sulle Isole:

Tempo in prevalenza asciutto al mattino con cieli irregolarmente nuvolosi, eccetto isolati piovaschi sulla Campania. Al pomeriggio ancora precipitazioni sui medesimi settori. Peggioramento atteso in serata con precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari, variabilità asciutta altrove. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento. Massime stabili o in diminuzione da nord a sud.

Ecco le previsioni per domani:

- Al Nord:

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, addensamenti sull'Emilia Romagna orientale con piogge sparse e neve oltre i 1200 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sulla Romagna.

Al Centro:

Tempo instabile al mattino con piogge sparse specie sul versante adriatico, con neve sui rilievi oltre i 1300-1500 metri. Al pomeriggio migliora sul versante tirrenico, invariato altrove. In serata ancora fenomeni in Abruzzo con neve in Appennino oltre i 1500-1600 metri, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche addensamento sulle Marche.

Al Sud e sulle Isole:

Tempo instabile al mattino con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni più sporadici sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte instabilita' in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, anche intensi sui settori ionici e la Sicilia orientale. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.