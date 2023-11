Giulia Cecchettin "accoltellata già sotto casa e poi zittita con lo scotch"  

AGI - Filippo Turetta ha compiuto un delitto di "inaudita ferocia". È uno degli elementi che emergono dall'ordinanza di custodia cautelare del gip di Venezia, Benedetta Vitolo, che raccontano altri particolari dell'omicidio di Giulia Cecchettin e in cui si sottolinea come il ragazzo, arrestato in Germania dopo una fuga di 7 giorni, abbia dimostrato "una totale incapacità di autocontrollo" e come la ragazza sia stata "zittita con lo scotch" per placare le sue urla. Ecco i punti salienti.

La pericolosità di Turetta

La giudice definisce Filippo Turetta "un soggetto totalmente imprevedibile poiché, dopo aver condotta una vita all'insegna di un'apparente normalità, ha improvvisamente posto in essere questo gesto folle e sconsiderato" e sottolinea come oggi "i femminicidi" siano "all'ordine del giorno". Lo fa nel passaggio in cui evidenzia "l'estrema pericolosità" del ragazzo, alla luce di quello che avrebbe commesso, e la possibilità che "reiteri condotte violente nei confronti di altre donne".

Nel documento si evidenzia la "pericolosità" di Filippo Turetta, "l'inaudità gravità e la manifesta disumanità del delitto commesso ai danni della giovane donna con cui aveva vissuto una relazione sentimentale".

Le modalità dell'aggressione

Giulia Cecchettin è stata accoltellata a 150 metri da casa. Il ragazzo l'ha aggredita nel parcheggio di via Aldo Moro a Vigonovo "a 150 metri" dalla casa dove viveva. La studentessa sarebbe poi morta nella zona industriale dove l'ex fidanzato, secondo questa ricostruzione, l'ha sbattuta con violenza a terra facendole battere la testa.

Filippo Turetta era "evidentemente ben consapevole della gravità delle sue azioni" dal momento che, dopo aver scaraventato Giulia Cecchettin a terra causandole una lesione alla testa con perdita di sangue, è fuggito.

L'uso dello scotch

La 22enne sarebbe stata zittita con lo scotch per non far sentire le sue grida d'aiuto quando è stata aggredita da Filippo Turetta. Il nastro adesivo, sequestrato dai carabinieri vicino alla traccia di sangue trovata dove è stata buttata a terra, nella zona industriale di Fossò, è stato "applicato" da Turetta "probabilmente per impedire di gridare" all'ex fidanzata.