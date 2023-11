Migranti: in 11 mesi sbarchi più che raddoppiati 

AGI - Dall'inizio dell'anno a oggi i migranti sbarcati sulle coste italiane sono 150.777, il 59,8% in più rispetto ai 94.343 dello corrispondente periodo dell'anno scorso e il 146,9% in più rispetto ai 61.046 dell'analogo periodo del 2021.

I dati (aggiornati alle 8 di stamattina) sono contenuti nel 'Cruscotto statistico giornaliero' pubblicato online dal Viminale. Solo nell'ultima settimana di novembre sono sbarcati 3.539 migranti, con 'picchi' di 1.264 mercoledì 15 e di 1.124 ieri.

Con riferimento alla nazionalità dichiarata al momento dell'arrivo, il 12% dei migranti è originario della Guinea, l'11% della Tunisia, l'11% della Costa d'Avorio, il 7% del Bangladesh, il 7% dell'Egitto, il 6% della Siria, il 5% del Burkina Faso, il 5% del Pakistan, il 4% del Mali e il 4% del Sudan.

Al 13 novembre, i minori stranieri non accompagnati sbarcati sono 16.640, a fronte dei 14.044 arrivati in tutto il 2022 e i 10.053 arrivati in tutto il 2021.