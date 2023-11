AGI - Una banda di ladri è riuscita a raggiungere il caveau della banca Intesa Sanpaolo di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, rubando alcune cassette di sicurezza. A scoprire il furto, avvenuto nel fine settimana, sono stati i dipendenti dell'istituto, che hanno subito avvisato la polizia. Da quanto si apprende, i ladri avrebbero utilizzato la rete fognaria della cittadina per raggiungere la banca ed effettuare il colpo.

"Siamo profondamente dispiaciuti per l'accaduto e comprendiamo lo stato d'animo dei nostri clienti. Intesa Sanpaolo ha immediatamente posto in essere tutte le azioni necessarie a tutela propria e dei propri clienti, e assicura la massima collaborazione all'Autorità Giudiziaria nel fornire tutte le informazioni utili all'accertamento dei fatti e alla ricostruzione di quanto accaduto". Ad affermarlo, Intesa Sanpaolo, a proposito del furto di alcune cassette di sicurezza avvenuto lo scorso fine settimana nel caveau della filiale di Casale Monferrato, nell'Alessandrino.

"Ci metteremo in contatto con tutti i clienti titolari di cassette di sicurezza - spiega la banca - e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per dare loro l'assistenza necessaria". "La Banca ha allertato le autorità competenti non appena è venuta a conoscenza dell'accaduto - prosegue Intesa Sanpaolo - i locali della filiale sono stati posti sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria e questo rende al momento impossibile accedervi".