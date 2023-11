Toscana, nuova allerta meteo nelle aree dell'alluvione

AGI - Nuova allerta meteo per il maltempo nelle zone fra Pistoia, Prato e Firenze già colpite dall'alluvione di inizio novembre. La perturbazione atlantica in arrivo sull'Italia interesserà la Toscana domani (martedì 21 novembre) con piogge sparse, soprattutto sulle zone settentrionali, più diffuse dal pomeriggio e in estensione anche sulle altre aree.

Possibilità di rovesci e isolati temporali si verificheranno su Arcipelago e grossetano. Per questo la sala operativa ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valido a partire dalle 16 e fino alla mezzanotte di domani (martedì 21 novembre) per la zona val di Bisenzio e Ombrone pistoiese.