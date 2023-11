Filippo Turetta è in carcere ad Halle assistito da un legale tedesco

AGI - È atteso nelle prossime ore, o nel corso della giornata di domani, il parere dell'Oberlandesgericht di Naumburg, il Tribunale regionale superiore, circa l'estradizione di Filippo Turetta, il ventiduenne studente veneto accusato di avere ucciso volontariamente l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Turetta, arrestato sabato sera dalla polizia tedesca mentre si trovava sull'autostrada A9 nei pressi di Lipsia in Germania dopo una fuga di circa mille chilometri, ha trascorso la prima notte nel carcere di Halle (Saale).

Turetta è assistito dall'avvocato tedesco Dimitar Krassa con studio in Maybachstrasse. Nel corso dell'udienza di ieri di convalida dell'arresto su mandato europeo, Turetta si è detto favorevole all'estradizione in Italia. I tempi dovrebbero essere brevi, ma non immediati.