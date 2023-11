Atteso un milione di visitatori ai mercatini di Natale a Bolzano

AGI - Gli organizzatori del Mercatino di Natale di Bolzano che sarà inaugurato giovedì prossimo sostengono che i visitatori nel periodo tra il 24 novembre e il 6 gennaio potrebbero arrivare ad un milione. Lo scorso anno il numero aveva raggiunto 800mila.

Nella zona del capoluogo altoatesino c'è ancora disponibilità alberghiera ma con il trascorrere dei giorni l'offerta diventa sempre minore. Al fine di limitare il più possibile le code e il forte traffico quando c'è il controesodo dai Mercatini dell'Alto Adige, per il Ponte dell'Immacolata (8-10 dicembre) saranno organizzati treni speciali da Milano a Bolzano con arrivo in mattinata e rientro la sera.

Intanto, con le montagne che iniziano a essere innevate, in piazza Walther mancano solo i dettagli per arrivare puntuali all'accensione delle 1300 luci dell'albero di Natale di quello che per sempre resterà il primo Mercatino di Natale d'Italia, il 'Christkindlmarkt' di Bolzano che quest'anno festeggerà il 32esimo compleanno. In piazza Walther, 'salotto buono' della città al cospetto del Duomo, l'albero alto venti metri è già pronto e attende la cerimonia d'apertura di giovedì prossimo (gli stand apriranno il giorno seguente).

In piazza Walther saranno 65 le casette. Gli chalet in legno saranno allestiti anche nel vicino Parco di Natale (32 stand). Il Mercatino toccherà altri luoghi della città, come il cortile di Palais Campofranco con il suo gigantesco Ginkgo biloba e le piazzette tra le case medievali del centro storico. Il Mercatino di Bolzano avrà orario 11-19 (dalle 10 nei fine settimana e festivi) e resterà chiuso solo il giorno di Natale.